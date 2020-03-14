Dolandırıcılık ve hırsızlık için uyarı
22 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "Virüs taraması" bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "Virüs taraması" bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:43
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