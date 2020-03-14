Dolandırıcılık ve hırsızlık için uyarı - Son Dakika
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Dolandırıcılık ve hırsızlık için uyarı

22 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "Virüs taraması" bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Dolandırıcılık ve hırsızlık için uyarı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "Virüs taraması" bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:43 
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