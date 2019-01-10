Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılık Yapan 15 Kişi Tutuklandı

Dolandırıcılık Yapan 15 Kişi Tutuklandı

27 dakika önce

Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonda, kimlik avı yöntemi ile internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dolandırıcılık Yapan 15 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonda, kimlik avı yöntemi ile internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Antalya, Aydın ve Mersin'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, bankaların internet sitelerinin benzeri sahte sitelere erişim sağlayan vatandaşların hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktardığı belirlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Materyallerde, çok sayıda kişiye ait kredi kartı bilgilerine, 2009 yılına ait adres ve açık kimlik bilgilerine, eski tip kimlik kartları için kimlik kartı hazırlama programına, yerli ve yabancı alışveriş siteleri üzerinden çalınmış kimlik kartları ve sahte kimlikler ile yapılmış çok sayıda alışveriş teyidi bilgisine, yine çok sayıda bankaya ait sahte internet sitesi yazılımlarına, mobil cihazlar üzerinden dolandırıcılık yapmak üzere hazırlanmış gerçek uygulama görünümlü korsan yazılımlara ve kodlara ulaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, yaşı küçük 1 kişi ise cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
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