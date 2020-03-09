Dolandırıcılık yapan 4 şahıs gözaltına alındı, biri tutuklandı - Son Dakika

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Dolandırıcılık yapan 4 şahıs gözaltına alındı, biri tutuklandı
35 dakika önce
Denizli'de resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:48 Kaynak: İHA
Denizli'de resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri resmi belgede sahtecilik suçundan 1, nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan 2 ve dolandırıcılık suçlaması ile 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs olmak üzere 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ
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