Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılık yapan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Dolandırıcılık yapan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Dolandırıcılık yapan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Sivas'ta, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan 4 şüpheli Malatya'da jandarma ekiplerince yakalandı.

Sivas'ta, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan 4 şüpheli Malatya'da jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sivas'ta dolandırıcık yaptığı iddiasıyla aranan şüphelilerin Malatya'ya gelebileceği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekiler, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Malatya- Adıyaman kara yolu üzerindeki Sürgü Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol noktasında, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Sorgulamada çalıntı olduğu belirlenen araçta bulunan dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilen M.A, H.D, S.A, ve A.Ç. gözaltına alındı.

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada ise 12 burma bilezik, 3 altın kolye ile 1 altın kaplama saat ele geçirildi.

Zanlılar işlemlerinin ardından Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

Zanlılar emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dolandırıcılık yapan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Jandarma, Malatya, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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