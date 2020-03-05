Dolandırıcılık yapan sahte polis tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılık yapan sahte polis tutuklandı - Son Dakika

Dolandırıcılık yapan sahte polis tutuklandı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan ve vatandaşlardan 400 bin lira dolandıran şüpheli Nevşehir'de yakalandı.

Dolandırıcılık yapan sahte polis tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan ve vatandaşlardan 400 bin lira dolandıran şüpheli Nevşehir'de yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Manisa'nın Salihli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtmasının ardından vatandaşlardan 400 bin lira alarak dolandıran 28 yaşındaki K.T. Nevşehir'de bir otelde kaldığı tespit edilmesinin ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcutlu olarak SEGBİS sistemi üzerinden ifadesi alınmasının ardından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Salihli, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

(Özel) Taksim'de taciz iddiasına gözaltı
Şehir eşkıyasının kimlik isteyen otel görevlisine yumruklarla saldırdığı anlar kamerada Uzaklaştırma kararı bulunan koca, metro istasyonunda eşinin önünü kesip boğazından bıçakladı Aracım çalındı diye ihbar etti, bulununca çalan kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:46:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolandırıcılık yapan sahte polis tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]