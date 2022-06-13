Dolandırıcılık yapan "sanal" eskortlara 4 ilde operasyon: 15 şüpheliden 12'si tutuklandı - Son Dakika
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Dolandırıcılık yapan "sanal" eskortlara 4 ilde operasyon: 15 şüpheliden 12'si tutuklandı

13.06.2022 10:02

Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarla "sanal eskortluk" adı altında dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine 3 ay önce çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı. İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

9 Haziran'da Aydın merkezli İstanbul, Manisa ve Uşak olmak üzere 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda yaşları 20 ila 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.C., İ.Y., O.C.Ö. Ç.Ş. adlı erkek şüpheliler ile H.C., E.C., N.K., İ.B., A.Ç., K.K. ve E.B. olmak üzere 7 kadın gözaltına alındı.

4 ilde 'sanal eskort' dolandırıcılığı operasyonu: 12 tutuklama

69 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 72 dijital materyal, çeşitli bankalara ait 14 banka kartı, 49 bin 600 TL ve 100 Avustralya doları ele geçirildi. Şüphelilerin şu ana kadar çok sayıda kişiyi 'sanal eskort' siteleri üzerinden tuzağa düşürüp, dolandırdıkları belirtilirken, 69 kişinin şikayet için emniyete başvurduğu ve mağdur sayısının arttığı öğrenildi.

5'İ KADIN 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli 8 saat ifade verdi. Şüphelilerden 5'i kadın olmak üzere 12'si tutuklanırken, 1'i kadın 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Kaynak: DHA

Manisa, Aydın, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılık yapan 'sanal' eskortlara 4 ilde operasyon: 15 şüpheliden 12'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolandırıcılık yapan "sanal" eskortlara 4 ilde operasyon: 15 şüpheliden 12'si tutuklandı - Son Dakika
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