Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu tercüman tutuklandı
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Dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu tercüman tutuklandı

1 saat önce

Dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu tercüman tutuklandıSAMSUN - Samsun'da bankaya para yatırmak isteyen yabancı uyruklu kişiye tercümanlık yaparak yardım eden yabancı uyruklu kadın, paranın 10 bin lirasını kendi hesabına yatırınca 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldığı...

Dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu tercüman tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da bankaya para yatırmak isteyen yabancı uyruklu kişiye tercümanlık yaparak yardım eden yabancı uyruklu kadın, paranın 10 bin lirasını kendi hesabına yatırınca 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu S.H.A.M., memleketinden Samsun'a gelerek ev satın almak istedi. Yanında getirdiği parayı bankaya yatırmak isteyen şahıs, yine yabancı uyruklu olan ve gayri resmi tercümanlık yapan D.N.F.adlı kadından yardım istedi. Birlikte bankaya giden tercüman D.N.F. ile şahıs, bankaya 100 bin lira yatırması için tercümana verdi. Tercüman kadın paranın 10 bin lirasını kendi hesabına, geri kalan 90 bin lirayı da parasının sahibinin hesabına yatırdı. S.H.A.M., 10 bin liranın kendi hesabına yatırılmadığını fark edince polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri olayla ilgili tercümanlık yapan D.N.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. D.N.F. "güveni kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.N.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:00 Kaynak: İHA
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