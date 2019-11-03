Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 zanlı Konya'da yakalandı
Son Dakika Güncel Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 zanlı Konya'da yakalandı

Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 zanlı Konya'da yakalandı

7 saat önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 1'i yabancı uyruklu 4 kişi, polis ekiplerince Konya'da yakalandı.

Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 zanlı Konya'da yakalandı, System.String[]

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 1'i yabancı uyruklu 4 kişi, polis ekiplerince Konya'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karapınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlilik yolu ile dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişinin içerisinde bulunduğu 34 LV 4033 plakalı otomobili, Karapınar-Adana kara yolunun 10. kilometresinde durdurdu.

Polis ekipleri, otomobildeki Metin A. (34), Malik T. (24), Mehmet A. (23) ile Fas uyruklu Zınep Essemıh'ı (24) gözaltına alındı.

Şüpheliler, Isparta'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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