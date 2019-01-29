Dolandırıcılık Zanlıları Yakalandı

Mersin'de 8 kişiyi limanda işe yerleştireceği vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de 8 kişiyi limanda işe yerleştireceği vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 8 vatandaşı Mersin Limanı'nda işe yerleştireceği vaadi ile dolandırdığı ileri sürülen T.B, şikayet üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi olarak da arandığı belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Ekiplerin yaptığı bir başka çalışmada ise kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp bir çok vatandaşı dolandırarak maddi menfaat temin eden Ş.E gözaltına alınırken, şüphelinin 4 vatandaşı aynı yöntemle dolandırdığı, ayrıca dolandırıcılık suçundan cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.



Öte yandan ilçe genelinde yapılan uygulamalar ve operasyonlarda çok sayıda suçtan arama kaydı bulunan 37 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi. - MERSİN

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