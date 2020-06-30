Dolandırıcılıkla suçlanan 16 kişiye 491 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kurdukları suç örgütüyle dolandırıcılık ve tefecilik yaptıkları ileri sürülen aralarında otel sahibi, mali müşavir ve banka müdürünün de bulunduğu 16 şüpheli hakkında toplam 146 yıldan 491 yıla kadar hapis ile 126 bin güne kadar adli para cezası istendi. Şüphelilerin 11 ayrı suçu 48 defa işledikleri ve 84 milyon 527 bin 889 liralık haksız kazanç sağladıkları bildirildi.
Manavgat'ta geçen aralık ayında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 'haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak', 'dolandırıcılık', 'tefecilik yapmak', 'kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından aralarında 5 yıldızlı otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., K.B., A.B., A.R.Ö., A.A. ve M.A tutuklanırken, V.B. ve V.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, avukatlarının itirazı üzerine 31 Aralık akşamı yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından aralarında banka şubesi müdürünün de bulunduğu K.Ç., A.T.B., F.Ö., F.B., M.İ.T., S.D.G., U.O. ve Y.P. gözaltına alındı. 7 şüpheli de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
İddianamede E.B. ve K.B.'nin örgüt yöneticisi olduğu, diğer şüphelilerin örgüt elemanı olduğu; planlı ve organize bir şekilde 'haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak', 'dolandırıcılık', 'tefecilik yapmak', 'kamu kurum ve kuruluşlarını ve tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirtildi. Şüpheliler hakkında toplam 146 yıldan 491 yıla kadar hapis ve 126 bin güne kadar adli para cezası istenen iddianameyi kabul eden Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, yargılamayı önümüzdeki günlerde başlatacak.