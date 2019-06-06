Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılıkta 'mail order' yöntemi
Son Dakika Güncel Haber

Dolandırıcılıkta 'mail order' yöntemi

45 dakika önce

AKSARAY'da 'mail order' yöntemi ile başkalarına ait kredi kartlarından 57 bin TL çektiği belirlenen Muhammed B., Mersin'de aynı yöntemle bir başka kişinin 9 bin 500 TL'sini dolandırmak isterken suçüstü yakalandı.

Dolandırıcılıkta 'mail order' yöntemi, System.String[]
AKSARAY'da 'mail order' yöntemi ile başkalarına ait kredi kartlarından 57 bin TL çektiği belirlenen Muhammed B., Mersin'de aynı yöntemle bir başka kişinin 9 bin 500 TL'sini dolandırmak isterken suçüstü yakalandı.
Ankara'da yaşayan S.E., cep telefonuna gelen bir mesaj ile Mersin'deki bir akaryakıt istasyonundan yapılan 9 bin 500 TL akaryakıt alışverişinin kredi kartından ödenmek istendiğini öğrendi. İşleme onay vermeyip bankasını arayarak kartını bloke ettiren S.E., polisi arayıp ihbarda bulundu. Harekete geçen Mersin Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, dakikalar içerisinde ulaştıkları istasyondaki 2 şüpheliyi takibe aldı. Bu sırada kasa görevlisine verdikleri kullanıma kapatılan kartla ödeme yapamayan şüpheliler, başka bir kişiye ait kredi kartından bin 365 litre akaryakıtın ücreti olan 9 bin 500 TL'yi, mail order yöntemi ile ödedi. Kasaya yönelen polis ekipleri, Muhammed B. ve H.G.'yi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde başkalarına ait çok sayıda kredi ve banka kartı ile kimlik ele geçirildi. Şüphelilerden Muhammed B.'nin ceplerinden çıkan slipleri inceleyen ekipler, Aksaray'da da aynı yöntemle 57 bin TL dolandırıcılık yapıldığını saptadı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu, H.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
MAİL ORDER
Mail order, ödeme yapacak kartın fiziken pos cihazının yanında olmadan, kart bilgilerinin pos cihazı üzerine tuşlanması yoluyla yapılan işlem olarak biliniyor.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:22 Kaynak: DHA
Aksaray, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nilüfer çiçeklerini koparanlara 82 bin TL ceza verilecek Devletten ihtiyaç sahiplerine 16 farklı karşılıksız ödeme! Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 12:07:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılıkta 'mail order' yöntemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]