DOLANDIRICILIKTA YENİ YÖNTEM; AVUKAT GİBİ ARAYIP MAĞDUR EDİYORLAR

AVUKAT Sezer Irmak, ismini ve sicil numarasını kullanan dolandırıcıların, trafik kazası yapan insanlara ulaşıp sigorta borcu ve araçta değer kaybı olduğu iddiasıyla para istediklerini öğrendi. Irmak savcılığı giderek suç duyurusunda bulundu. Avukat Irmak, Bu yeni bir dolandırıcılık yöntemi. Daha önce kendilerini asker, polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, şimdi de avukatların gerçek isim ve sicil numaralarını kullanıyor dedi.

Dolandırıcıların insanları kandırmak için kullandığı mesleklerin arasına, avukatlık da eklendi. İstanbul'da avukatlık yapan Sezer Irmak'ın ismini ve sicil numarasını kullanan dolandırıcılar, trafik kazası yapmış insanlara ulaşıp, düzenledikleri sahte evraklarla sigorta borcu ve araçta değer kaybı olduğu gerekçesiyle para istedi. Avukat Sezer Irmak başka bir meslektaşının uyarısıyla kendi bilgilerinin kullanıldığını fark etti. Irmak savcılığı giderek suç duyurusunda bulundu.

YENİ BİR DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Avukat Sezer Irmak, adı ve sicil numarası kullanılarak yapılan dolandırıcılığı şöyle anlattı Yaklaşık bir hafta önce bir meslektaşım bana ulaştı. Bir yakınına whatsapp üzerinden bir takip evrakı gönderilmiş. Benim ismim ve sicil numaram kullanılarak sahte evrak düzenlenmiş. Ben miyim değil miyim bilgi almak istedi. Böylece durumdan bilgi sahibi olduk. Vatandaşlara daha önce yaptıkları kazalarla ilgili olarak ulaşılıyor. Dolandırıcıların elinde bütün fotoğraflar ve belgeler var. Biz burada sigorta şirketleri veya tamir yapan yerlerle ortak çalışıldığını düşünüyoruz. Çünkü ellerindeki bilgiler gerçek. Değer kaybı ve sigorta borcu dolayısıyla kusurlu tarafa ulaşılıyor. Değer kayıpları üzerinden ekstra para almak istiyorlar. Kendilerini arabulucu olarak tanıtıyorlar. Sahte bir şirket adıyla, bizim isim ve sicil numaralarımızı kullanarak, bu değer kayıplarını talep etmeye çalışıyorlar. Eğer bu saate kadar parayı öderseniz daha az bir ücrete dosyayı kapatacağız diyorlar. Bu yeni bir dolandırıcılık yöntemi. Daha önce kendilerini asker, polis ve savcı olarak tanıtan insanlar, avukatların gerçek isim ve sicil numaralarını kullanarak bu yöntemi tercih ediyorlar.

Avukat Irmak, insanların böyle bir durumla karşılaştıklarında savcılığa başvurmaları gerektiğini belirterek, Bilinmesi gereken şu, değer kayıplarında herhangi bir şekilde arabuluculuğa geçebilecek bir durum yok. Gerçek değer kayıplarıyla ilgili bir kayıp oluşursa, avukatlar aracığıyla tahkime başvurup yapılabilir. Dolayısıyla bir arabulucunun, 'Daha az bir parayla dosyayı kapatalım' şeklinde size ulaşma şansı yok. Ayrıca böyle bir şey whatsapp üzerinde gerçekleşmez. Böyle bir durumla karşılaşıldığı takdirde verilen bilgilerin gerçekliği teyit edilmeli. Biz kendi adımıza suç duyurusunu yaptık. Böyle bir durumla karşılaştıkları takdirde, savcılığa ve kolluk kuvvetlerine başvuru yapabilirler dedi.