İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'nun Tirebolu ilçesinde olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Giresun'da 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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