Giresun'da 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Giresun'da 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

13.06.2022 15:07
Giresun'da 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'nun Tirebolu ilçesinde olduğu belirlendi.

Yaşantısını kılık değiştirerek sürdüğü tespit edilen M.U, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Giresun'da 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Giresun'da 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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