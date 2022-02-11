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Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

11.02.2022 14:49
Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılıktan 12 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da dolandırıcılıktan 12 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçundan 12 yıl 20 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası buluna Salih Eroğlu isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Dolandırıcılık, Kaçakçılık, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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