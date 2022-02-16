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Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

16.02.2022 17:51
Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 433 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 433 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; "Dolandırıcılık" suçundan 433 GÜN kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. A. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs Dinar T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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