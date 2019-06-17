Dolandırıcılıktan aranan 'sahte' George Clooney ve eşi Tayland'da yakalandı
1 saat önce
Tayland'da kendini ünlü oyuncu George Clooney olarak tanıtıp eşiyle birlikte dolandırıcılık yaptığı iddia edilen İtalyan çift yakayı ele verdi. 58 yaşındaki Francesco Galdelli ve 45 yaşındaki eşi Vanja Goffi, İnterpol tarafından 6 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu.
Tayland
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:08
'da kendini ünlü oyuncu George Clooney
olarak tanıtıp eşiyle birlikte dolandırıcılık yaptığı iddia edilen İtalyan çift yakalandı.
2013'ten bu yana İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 58 yaşındaki Francesco Galdelli ve 45 yaşındaki eşi Vanja Goffi, internet üzerinden işlettikleri firma için George Clooney'nin kimliğini kullanmakla suçlanıyor.
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