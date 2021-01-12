Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Çorlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 28.5 gram kokain ele geçirildi. Sürücü S.A.'nın üzerinde ise sahte basın kartı bulundu. Dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşılan şüpheli, sorguya alındı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Tekirdağ, Kokain, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dolandırıcılıktan aranan şüpheli, uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.