Dolandırıcılıktan aranan şüpheli, uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılıktan aranan şüpheli, uyuşturucu ile yakalandı

12.01.2021 15:34
Dolandırıcılıktan aranan şüpheli, uyuşturucu ile yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde doladırıcılık suçundan aranan S.A., 28.5 gram kokain ile yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde doladırıcılık suçundan aranan S.A., 28.5 gram kokain ile yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Çorlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 28.5 gram kokain ele geçirildi. Sürücü S.A.'nın üzerinde ise sahte basın kartı bulundu. Dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşılan şüpheli, sorguya alındı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Tekirdağ, Kokain, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılıktan aranan şüpheli, uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

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