Dolandırıcılıktan aranıyordu Düzce'de yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılıktan aranıyordu Düzce'de yakalandı

26.03.2022 09:22
Dolandırıcılıktan aranıyordu Düzce'de yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 3 farklı şehirde kaydı bulunan şahsın yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıyı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol kontrolünde yakaladı.

Dolandırıcılık suçundan 3 farklı şehirde kaydı bulunan şahsın yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıyı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol kontrolünde yakaladı.

Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zonguldak, Bursa ve İstanbul'da dolandırıcılık ile muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından aranan R.E. isimli şahsın Akçakoca'ya geleceği yönünde istihbarat aldı. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler Akkaya Köyü yolu üzerinde uygulama yaptı. Şahıs uygulama noktasına girdiğinde R.E.'nin aracını durduran ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. R.E. isimli zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek. - DÜZCE

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Bursa'da aranan şahıs Akçakoca'da yakalandı Bursa'da aranan şahıs Akçakoca'da yakalandı İstanbul'dan Akçakoca'ya gelince yakalandı İstanbul'dan Akçakoca'ya gelince yakalandı

Dolandırıcılık, Jandarma, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılıktan aranıyordu Düzce'de yakalandı - Son Dakika


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