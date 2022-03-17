Dolandırıcılıktan aranması olan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılıktan aranması olan şüpheli yakalandı

17.03.2022 15:14
Dolandırıcılıktan aranması olan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de dolandırıcılık suçundan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de dolandırıcılık suçundan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle telefonla dolandırıcılık' suçundan toplam 6 adet aranması ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Yakalanan M.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Dolandırıcılık, Eskişehir, Bilişim, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılıktan aranması olan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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