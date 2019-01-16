Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılıktan Cezaevine Girdi, Yine Dolandırdı

Dolandırıcılıktan Cezaevine Girdi, Yine Dolandırdı

5 dakika önce

Tokat'ta açık cezaevinde hükümlü olan kişi ankesörlü telefonla aradığı şahsa kendini doktor olarak tanıttı, keçi isteyerek dolandırdı.

Dolandırıcılıktan Cezaevine Girdi, Yine Dolandırdı, System.String[]
Tokat'ta açık cezaevinde hükümlü olan kişi ankesörlü telefonla aradığı şahsa kendini doktor olarak tanıttı, keçi isteyerek dolandırdı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'ta dolandırıcılık suçundan hükümlü M.V. (47), cezaevinin ankesörlü telefonuyla Tokat'ın Erbaa ilçesinde hayvancılıkla uğraşan D.K.'yı (50) arayarak kendini doktor olarak tanıttı. Parasını daha sonra vermek şartıyla 4 adet keçi isteyen dolandırıcı, bir gün sonra şahsı yine arayarak 5 adet keçi daha istedi. 9 keçiyi dolandırıcının yönlendirdiği şahsa teslim eden D.K., kendisini ertesi gün tekrar arayan şahsın 6 adet daha keçi istemesi üzerine jandarmaya haber verdi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz planlama ve sıkı takip sonucunda, Erbaa Merkez Evyaba Mahallesi'nde ikamet eden bir şahıs keçileri ahırına indirirken yakalandı. Suça karıştığı tespit edilen 3 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 15 keçi bulunarak sahibine teslim edildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:15 Kaynak: İHA

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