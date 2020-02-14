Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla kurum borçlarını ödemişler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla kurum borçlarını ödemişler - Son Dakika

Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla kurum borçlarını ödemişler

6 saat önce

Ankara merkezli 7 ilde kredi veya banka kartı dolandırıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 7 ilde kredi veya banka kartı dolandırıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini telefonda banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların, vatandaşların banka veya kredi kartı bilgilerini ele geçirdiklerini, bu bilgilerle internet ortamından kendilerine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim, motorlu taşıt vergisi gibi birçok kurum borçlarını ödedikleri bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, Ankara, Mersin, Antalya, Gaziantep, Kayseri, İstanbul ve Denizli'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla kurum borçlarını ödemişler

Ankara, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:24 Kaynak: AA
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