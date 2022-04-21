Son dakika haber... Dolandırıcılıktan gözaltına alınan kadın "Ben de kendime güveniyorum, içim rahat' dedi - Son Dakika
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Son dakika haber... Dolandırıcılıktan gözaltına alınan kadın "Ben de kendime güveniyorum, içim rahat' dedi

21.04.2022 10:37

Gelen son dakika haberlerine göre Dolandırıcılıktan gözaltına alınan kadın "Ben de kendime güveniyorum, içim rahat' dedi 5 bin 321 esnafı 1 milyon 271 bin 900 TL dolandırdıkları öne sürülen 9 kişi adliyeye sevk edildi Adliyeye sevk edilen şüphelilerin bazılarının yakınları sinir krizi geçirdi Afyonkarahisar'da kurdukları...

Dolandırıcılıktan gözaltına alınan kadın "Ben de kendime güveniyorum, içim rahat' dedi

5 bin 321 esnafı 1 milyon 271 bin 900 TL dolandırdıkları öne sürülen 9 kişi adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin bazılarının yakınları sinir krizi geçirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden 5 bin 321 esnafı, Google'da üst sıralara çıkarma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen ve çoğunluğu kadın olan 9 şüpheli şahıs adliyeye sevk edilirken, şahıslardan birinin yakının 'biz sana güveniyoruz' diyerek bağırmasına şüpheli şahsın 'bende kendime güveniyorum, içim rahat' demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Afyonkarahisar'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin 900 lirasını Google'da en üst sırada olma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Ekipleri tarafından kent merkezinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Ş.A., T.A., G.C., G.A., E.G., M.O., G.Y., K.A., A.Y. olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler gazetecilerin sorularını 'yalan' diyerek yanıtladı

Büyük çoğunluğunun kadın olduğu şüphelilerin adliyeye sevkleri esnasında bazılarının yakınları sinir krizi geçirdi. Şüphelilerin adliyeye girişleri esnasında birisinin yakının 'biz sana güveniyoruz' demesi üzerine kadın şahıs ise 'bende kendime güveniyorum, içim rahat' diyerek yanıt verdi.

Gazetecilerin dolandırıcılık yaptığınız doğru mu?' sorusuna ise şüpheliler yine 'yalan' yanıtı verdi. İfade için savcılığa çıkarılan şahısların gün içerisinde mahkeme çıkarılmaları bekleniyor.

Son dakika haber... Dolandırıcılıktan gözaltına alınan kadın Ben de kendime güveniyorum, içim rahat' dedi
Son dakika haber... Dolandırıcılıktan gözaltına alınan kadın Ben de kendime güveniyorum, içim rahat' dedi
Son dakika haber... Dolandırıcılıktan gözaltına alınan kadın Ben de kendime güveniyorum, içim rahat' dedi
Son dakika haber... Dolandırıcılıktan gözaltına alınan kadın Ben de kendime güveniyorum, içim rahat' dedi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Dolandırıcılıktan gözaltına alınan kadın 'Ben de kendime güveniyorum, içim rahat' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Dolandırıcılıktan gözaltına alınan kadın "Ben de kendime güveniyorum, içim rahat' dedi - Son Dakika
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