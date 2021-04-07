ADIYAMAN'da, hakkında dolandırıcılık sucundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan İ.A, polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, geçen yıl Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dolandırıcılık sucundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan İ.A.?yı kent merkezinde kovalamaca sonucu yakaladı. İ.A., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN DOLANDIRICILIKTAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika