Dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da bankaları kullanarak dolandırıcılık yapan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Sakarya'da 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası olan A.Ç., isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA