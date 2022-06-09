Dolandırıcılıktan yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolandırıcılıktan yakalandı

09.06.2022 14:29
Dolandırıcılıktan yakalandı

Düzce'de telefon ile dolandırıcılık yapan şahsın evinde yapılan aramada gaz tabancası ile çok sayıda cep telefonu ve CD ele geçirildi.

Düzce'de telefon ile dolandırıcılık yapan şahsın evinde yapılan aramada gaz tabancası ile çok sayıda cep telefonu ve CD ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekipleri Gölyaka ilçesine bağlı bir köyde bir şahsın dolandırıcılık yaptığı istihbaratına ulaştı. Ekipler, yaptıkları detaylı çalışmanın ardından L.K. isimli şahsın evine operasyon yaptı. Jandarma ekipleri şahsı gözaltına alarak jandarma Komutanlığına götürdü.

Şahsın evinde yapılan aramada ise ruhsatsız kurusıkı tabanca, çok sayıda cep telefonu, CD'ler ile dijital materyallere de el konuldu. - DÜZCE

Dolandırıcılıktan yakalandı
Dolandırıcılıktan yakalandı

YORUMLAR
500
Tabanca hırsızlığından yakalandı, uyuşturucu taciri çıktı Tabanca hırsızlığından yakalandı, uyuşturucu taciri çıktı Nevşehir'de aranıyordu, Düzce'de yakalandı Nevşehir'de aranıyordu, Düzce'de yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılıktan yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
13:16 TÜİK önünde arbede çıktı! Enflasyon rakamlarını protesto etmek için toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polisten müdahale geldi
12:53 Müslüman olduğunu açıklayan Arsenal'ın yıldız futbolcusu, ismini Yakubu olarak değiştirdi
12:44 Evlerinin balkonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kadın tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:35:15. #1.13#
SON DAKİKA: Dolandırıcılıktan yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement