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Dolandırıcının esnaf tarafından yakalandığı anlar kamerada - Son Dakika

Dolandırıcının esnaf tarafından yakalandığı anlar kamerada

08.12.2021 12:53

- Dolandırıcının parayı alıp koşarak kaçtığı ve esnaf tarafından yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli suç makinesi çıktı Dolandırıcılık şüphesiyle esnafın yakaladığı adamın 20'nin üzerinde suçtan kaydı olduğu belirtildi...

- Dolandırıcının parayı alıp koşarak kaçtığı ve esnaf tarafından yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli suç makinesi çıktı

Dolandırıcılık şüphesiyle esnafın yakaladığı adamın 20'nin üzerinde suçtan kaydı olduğu belirtildi

Tutuklanan dolandırıcı, cezaevine giderken bile farklı mağdur esnafların karakola gelerek şikayetçi olduğu öğrenildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, turistlere malzeme satma bahanesiyle esnaflardan komisyon parası alarak dolandıran ve ardından esnaf tarafından yakalanıp el ve ayakları elektrik kablosuyla bağlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 20'nin üzerinde suç kaydı olduğu öğrenilen dolandırıcının, jandarma tarafından cezaevine götürüldüğü sırada bile karakola farklı esnafların şikayetçi olmaya geldiği ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz gün Alanya'nın Avsallar Mahallesindeki turistik bir çarşısında yaşandı. İddiaya göre, bir süredir çarşıya gelen Mitat E., çevre mahallelerden yanında eşlik ettirdiği esnaflara, turistlerin yaşadığı bir sitede görevli olduğunu ve onlara yüklü malzeme satacağını söyleyerek komisyon ücreti almaya başladı. Aynı yöntemle farklı tarihlerde 7-8 kişiden para alan Mitat E., esnaları hayali ofisinin olduğu yere götürerek ortalıktan kayboldu. Dolandırıldığını düşünen esnaflarsa jandarmaya giderek Mitat E. hakkında şikayetçi oldu. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından çarşı esnafından Gaffar Uzun, güvenlik kameralarını incelerken şüphelinin aynı bölgelerde gezindiğini gördü. Mitat E.'yi yakalamak için tüm esnaflar dolandırıcıyı yakalamak için hazırda beklemeye başladı.

Elleri ve ayaklarını elektrik kablosuyla bağladılar

Şüphelinin yine bir esnaftan 15 bin lira alıp kaçtığı fark edilince çarşıda kovalamaca yaşandı. Gaffar Uzun ve diğer esnaflar şüpheliyi yakalayıp, kaçmaması için de elektrik kablosuyla elleri ve ayaklarını bağladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen jandarma ekiplerine teslim edilen Mithat E., gözaltına alındı.

Cezaevine yolunda bile yeni şikayetler geldi

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Mitat E. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi. Zanlının 20'nin üzerinde suç dosyası olduğu belirtilirken, jandarma ekiplerince cezaevine giderken, dolandırıldığını ileri süren başka esnafların da karakola gelerek Mitat E. hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

Esnafın yakalama anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, olay günü dolandırıcılık zanlısının turistik çarşıda kaçış ve esnaflar tarafından yakalanma anı işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çarşıda kaçan Mitat E.'yi esnafın fark etmesi, ardından peşinden kovalayarak yakalaması yer alıyor. Bir işyerine sokulan zanlının yine esnaf tarafından elektrik kablosu eşliğinde dışarı çıkartılması da kayıtlara yansıyor.

Dolandırıcının esnaf tarafından yakalandığı anlar kamerada
Dolandırıcının esnaf tarafından yakalandığı anlar kamerada
Dolandırıcının esnaf tarafından yakalandığı anlar kamerada
Dolandırıcının esnaf tarafından yakalandığı anlar kamerada

Dolandırıcılık, Jandarma, Alanya, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcının esnaf tarafından yakalandığı anlar kamerada - Son Dakika


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