Dolandırılacağını anlayıp karakola gitti, eve gelen dolandırıcı paraları eşinden aldı - Son Dakika

Dolandırılacağını anlayıp karakola gitti, eve gelen dolandırıcı paraları eşinden aldı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, N.Ü.'yü arayıp, kendisini savcı olarak tanıtan Serdar Y., kadına paralarını incelenmek üzere alacaklarını söyledi.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, N.Ü.'yü arayıp, kendisini savcı olarak tanıtan Serdar Y., kadına paralarını incelenmek üzere alacaklarını söyledi. N.Ü.'nün eşi İ.Ü. bu kişinin dolandırıcı olduğunu anlayınca karakola gidip, şikayetçi olurken, bu sırada eve giden Serdar Y., eşinin gözaltına alındığını söyleyip, kadından 270 bin TL aldı. Jandarma başlattığı çalışmayla kısa sürede Serdar Y.'yi yakalarken, alınan paranın 240 bin TL'sini ele geçirdi.

Olay, iki gün önce, Serdivan ilçesi Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. N.Ü.'yü arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kişi, kadına telefon hattı ile dolandırıcılık yapıldığını belirterek, evde bulunan paraları incelemek üzere teslim alacaklarını belirtti. İ.Ü. eşi N.Ü.'ye arayanların telefon dolandırıcısı olduğunu söyleyip, jandarma karakoluna gitti. İ.Ü., şüpheliyi arayarak kendisinin karakolda olduğunu ve nerede olduklarını sordu. Şüpheli, İ.Ü.'ye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelmesini söyleyerek telefonu kapadı.

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Bu sırada telefonla N.Ü.'yü tekrar arayan dolandırıcılar, eşinin karakolda gözaltında olduğunu ve parayı almaya geldiklerini belirtti. Eve gelen ve kendini savcı olarak tanıtan kişiye 270 bin TL para veren N.Ü., eve gelen eşine durumu anlattı.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, plaka tanıma sistemi kayıtlarını incelemeye aldı. Toplam 1600 aracı inceleyen ekipler, mahalleye gelen taksinin plakasından taksi şoförüne ulaştı. Taksi şoförünün ifadesini alan jandarma ekipleri, daha önceden dolandırıcılık suçundan suç kaydı olan Serdar Y.'yi tespit etti. Serdar Y. evinde gözaltına alınırken, yapılan sorgulama sonucu paraları kardeşinin evinde sakladığı belirlendi. 270 bin TL paradan 240 bin TL ele geçirildi.

Serdar Y. ifadesinde 30 bin TL ile borçlarını ödediğini, Şanlıurfa Akçakale ilçesi merkezli bir dolandırıcılık şebekesi adına bu işi yaptığını belirtti. İfadesi alınan Serdar Y., bugün adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 240 bin TL para ise N.Ü. ve İ.Ü.'ye teslim edildi.


Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 18:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dolandırılacağını anlayıp karakola gitti, eve gelen dolandırıcı paraları eşinden aldı - Son Dakika

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