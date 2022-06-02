Dolandırılan çiftçinin elinde sadece boş ahırları kaldı - Son Dakika
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Dolandırılan çiftçinin elinde sadece boş ahırları kaldı

02.06.2022 14:07

Dolandırılan çiftçinin elinde sadece boş ahırları kaldı 3 sene önce büyükbaş hayvan satın almak için gittiği Kars'ta dolandırılan Hasbi Yılmaz'ın ahırları boş kaldı Sivas'ta Hasbi Yılmaz, 3 sene önce büyükbaş hayvan satın almak için gittiği Kars'ta dolandırılınca varından yoğundan oldu.

Dolandırılan çiftçinin elinde sadece boş ahırları kaldı

3 sene önce büyükbaş hayvan satın almak için gittiği Kars'ta dolandırılan Hasbi Yılmaz'ın ahırları boş kaldı

SİVAS - Sivas'ta Hasbi Yılmaz, 3 sene önce büyükbaş hayvan satın almak için gittiği Kars'ta dolandırılınca varından yoğundan oldu. Yılmaz'ın ahırları üç yıldır boş kaldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Subaşı köyünde ikamet eden Hasbi Yılmaz, üç yıl önce Kurban Bayramı'na yetiştirmek amacıyla büyükbaş hayvan satın almak için Kars'a gitti. Kars'ta 75 adet büyükbaş hayvanı satın almak için pazarlık yapan Yılmaz, bankalardan toplamda 380 bin lira kredi çekti. Ödemesini yapan Yılmaz, bir süre sonra Sivas'a dönerek, satın aldığı inekler için köyünün 3 kilometre dışında yeni bir ahır yaptı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca ahırı boş kalan Yılmaz, üç yıl içerisinde ödeyemediği banka kredilerinden dolayı diğer hayvanlarından da oldu. Yılmaz, kendisini dolandıranlara karşı şikayette bulunarak dava açtı. Elindeki sözleşme ile kendisini dolandıranları icraya veren Yılmaz, ancak üzerlerinde hiçbir şey bulunmadığı için tek kuruş alamadı.

Mahkemeden takipsizlik kararı

Hasbi Yılmaz'ın birçok kişiyi dolandıran şebekeye karşı açtığı davalardan sonuç çıkmadı. Mahkeme tarafından takipsizlik kararı verildi. Hayvancılık yaparak ülke tarımına katkı sağlamayı hedeflediğini söyleyen Yılmaz, "3 sene önce Sivas'tan bir arkadaş 'Sana Kars'tan hayvan alalım' diye beni Kars'a götürdü. Gidip yaylada hayvanları gördük, anlaşıp paralarını ödedik. 3 senedir hayvanları alamadık. Köyün 3 kilometre uzağına hayvanlarını getireceğiz diye ahır yaptırdılar bana. Kars'a gidip hayvan alışverişimizi yaptık, beni dolandırdılar. Ahırım da bomboş kaldı, mağdur oldum. Mahkemeye verdim ama takipsizlik kararı geldi. Hayvanlarım olsaydı şu an Kurban Bayramı'na hazırlık yapacaktım fakat ahırlarım bomboş kaldı" şeklinde konuştu.

Dolandırılan çiftçinin elinde sadece boş ahırları kaldı
Dolandırılan çiftçinin elinde sadece boş ahırları kaldı
Dolandırılan çiftçinin elinde sadece boş ahırları kaldı
Dolandırılan çiftçinin elinde sadece boş ahırları kaldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırılan çiftçinin elinde sadece boş ahırları kaldı - Son Dakika


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