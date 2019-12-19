Dolandırılan eski bakan Aytekin: Maalesef bu işi yaptım - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin (73), "Ben de aptallığıma doymayayım, maalesef bu işi yaptım" dedi. Vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyaran Aytekin, "Heyecanlanmasınlar, sakin olsunlar ve dolayısıyla bu girdaptan bir an önce çıksınlar. Çok dikkatli olmakta fayda var. Mutlaka derhal emniyete, jandarmaya gitsinler, telefonlarını versinler" diye konuştu.

DSP'den 20'nci dönem Tekirdağ Milletvekili olan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, telefonla dolandırılmıştı. İddiaya göre, Aytekin'i arayan ve kendisini 'polis' olarak tanıtan bir kişi, bir kamu bankasındaki hesabında bulunan altınlarının çalındığını belirterek, uluslararası altın kaçakçılığı operasyonu yaptıklarını, Tekirdağ'daki bir banka şubesinde bulunan altınları kendilerine teslim etmesini istedi. Bunun üzerine Aytekin, bankada bulunan 30 adet 3'lü burma altın, 10 Cumhuriyet Altını, 8 adet 5'i bir yerde, 4 Adana setini bankadan alarak, dolandırıcıların 100'üncü Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde verdiği adrese gitti. Burada altınları kendi eliyle teslim eden Aytekin, bir süre sonra dolandırıldığını fark edip, emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından şüphelilerden Barış Ünlü, Kocaeli'de, Fuat Coşkun da İstanbul'da yakalanarak, tutuklandı.

'SAATLERCE KONUŞTUK'

Eski bakan Aytekin, Tekirdağ'da dolandırılma hikayesini anlatırken, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıp, kendisini örnek gösterdi. Eve açılan telefonu eşinin açtığını ve "Seni savcılıktan arıyorlar" diyerek kendisine verdiğini söyleyen Aytekin, "Hanım telefonu verince başladık konuşmaya. Bir ara hanıma, 'Bunlar üçkağıtçı olmasın, bizi kandırmasınlar' dedim. Tereddüt ettiğimde konuştuğum kişi bana, '155'i ara' Muhammer veya Muhammet diye Süleymanpaşa ilçesinde birisinin olduğunu, emniyetçinin olduğunu o bizi tanıyor sorabilirsiniz' dedi. Ben de 155'e dedim ki 'Şu adamı bir bağla bakalım, söyleyeyim bakalım.' Adam nasıl bağlandı, nasıl bitti bilmiyorum ben o arada karambole mi geldim bilemiyorum. 'Evet benim' dedi birisi. Belki de onlardı. Neticede çok profesyonelce hazırlanmış, bizi de çok iyi tanıyan, bizi inceleyen, araştıran, sorup soruşturan hatta torunumuzun ismini bilen insanlar bunlar. Tabii ki torunlar deyince biz de şüphelendik. Gazilerden, şehitlerden bahsediyorlar. Dolayısıyla ben de böyle bir şey varsa onlara yardım edebileceksem memnuniyetle yapabileceğimi söyledim. Başka bir şey söylemedim. Ama neticede bunlar sabah 09.30'dan saat 16.00'ya kadar konuştuk" dedi.

'MAALESEF BU İŞİ YAPTIM'

Fevzi Aytekin, dolandırıcının bankadaki altınlarını da bildiğini belirterek, altınların ve paraların bankadan asıllarının alındığı ve sahtelerinin konulduğunu anlattığını ifade etti. Dolandırıcıların asıl altınları kendisine vereceklerini söylediğini anlatan Aytekin, "Bana 'Altınları alıp gelin' dedi. Ben de götürüp verdim" dedi.

Bakanlık yaptığını, ülke için uluslararası anlaşmalar yaptığını ve dünyanın birçok yerini gezdiğini söyleyen Aytekin, "Fevzi Aytekin'i böyle bir şey tongaya düşürecekleri şey yapmadım. Benim bakan olduğumu da biliyorlar. Ama buna rağmen tatlı dil demeyeceğim ama insanı kandırabilecek bir üslupla bahsediyorlar ve dolayısıyla bizi de maalesef bu karambolün içerisine aldılar. Biz de gittik bankadan, kasamızı aldık çıktık. Karakola doğru gidiyoruz. Aradı dedi ki 'İşte sahilde onların tarif ettiği boşluk bir yere gidin. Bizim komiser bey gelecek alacak, onları karakola getirecek bize. Biz de orada altınları değiştireceğiz, size hakikileri vereceğiz' dediler. Ben de aptallığıma doymayayım maalesef bu işi yaptım" diye konuştu.

VATANDAŞLARI UYARDI

Vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyaran Aytekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımdan şunu rica ediyorum; sakın ola ki istediği kadar iyi konuşsun, istediği kadar yap çeksinler, çok iyi niyetli olduğunu söylesinler ama birisi evde varsa telefonu kapasınlar. Emniyeti arasınlar veya bir komşuya insinler, komşusu mutlaka ona aldatıldığını söyler çünkü bu artık Türkiye'nin bütün hudutlarında belirlendi. O yüzden bir arayış içerisine girsinler. Heyecanlanmasınlar, sakin olsunlar ve dolayısıyla bu girdaptan bir an önce çıksınlar diyorum. Çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü benden önce Tekirdağ'da 4 tane vatandaşımızı dolandırmışlar. Onlar emniyete gitselerdi, zamanında çekinmeselerdi emniyet bunları yakalar ben soyulmazdım. veya benden sonrakiler soyulmazdı. Vatandaşlarımızdan istirhamım şu; bu olay telefonla geldikleri taktirde ki mutlaka telefonla gelirler yüzde 90, hatta 95 ama mutlaka derhal emniyete, bizim jandarmaya, polisimize herhangi bir resmi kuruma telefon etsinler veya kendileri gitsinler telefonlarını versinler."

'TAVŞAN BAYIRI AŞTI'

Dolandırıcının telefon numarasını ve isimlerini aldığını, dolandırıldığını anladığında aradığında ulaşamadığını anlatan Aytekin, şunları söyledi:

"Tavşan bayırı aştı, biz artık arkasından istediğimiz kadar koşalım olmuyor maalesef. En sonunda saat 16.00'ya doğru operasyon yapacaklardı bankaya. Açtım telefonu dedim ki 'Yahu kardeşim sen bizi dolandırıyor musun? Hani saat 4'te operasyon yapacaktın, beni de 100 metre ilerde bankaya bakacaktım, polisler gelecekti, bankadan iki kişi alacaklardı. Bir bayan bir erkek nerede?' dedim. Efendim bir şey oldu işte, 'Senin dedim Allah belanı versin', başladım sert konuşmaya, 'Hemen savcılığa gidiyorum' dedim. Atladım savcılığa gittim, savcılıkta da 155'i aradık, emniyete gittim durumu anlattım. Eksik olmasın emniyetimiz olağan üstü bir ilgi gösterdi,

olağanüstü ilgiden sonra da bunlar yakalandılar. Ama yakalanmaları için benim emniyete gitmem gerekirdi, daha önce gitmem gerekirdi, daha önce bu yakalama işi olabilirdi. O yüzden geç kalınmamasını özellikle istirham ediyorum vatandaşlarımızdan. Sakın ihmal etmesinler. Bugün emniyetten, savcılıktan hiç kimse kalkıp da 'Sen şunu, şu parayı vermişsin, PKK'ya, şu paranı vermişsin, Amerika'daki imama' demelerine inanmasınlar. İmam da değil o ne imamı. Bu tip insanlara kanmasınlar. Bu tip insanlar yakınlaşmaya çalışıyorlar ve dolayısıyla daha kolay soyuyorlar, sizin paranızı malınızı mülkünüzü alabilirler. O yüzden en kısa sürede gerekli müracaatları yapsınlar ve kendilerini kurtarsınlar."