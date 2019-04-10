Dolandırılan Göçmenler Diyarbakır'da Mahsur Kaldı

- Dolandırılan göçmenler Diyarbakır'da mahsur kaldıDİYARBAKIR - İstanbul'da çalışma vaadiyle 5 bin liraları alınarak dolandırılan 150 göçmen 10 gündür Diyarbakır'da mahsur kaldı.

- Dolandırılan göçmenler Diyarbakır'da mahsur kaldı



DİYARBAKIR - İstanbul'da çalışma vaadiyle 5 bin liraları alınarak dolandırılan 150 göçmen 10 gündür Diyarbakır'da mahsur kaldı. Vatandaşlar kendi aralarında para toplayarak göçmenlere yiyecek dağıttı.

İşe yerleştirilme vaadiyle İran üzerinden Türkiye'ye gelen 150'ye yakın göçmen, Diyarbakır'da mahsur kaldı. Geçici izin belgeleriyle 10 gündür otogarda kendilerine verilen odalarda kalan göçmenler İstanbul'a gitmek için çaresiz bir şekilde beklemeye başladı. Aç kalan göçmenlere otogar çalışanları kendi aralarında topladıkları paralarla yiyecek dağıtırken, aralarında Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan uyrukluların bulunduğu 150'ye yakın göçmen Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yardım bekliyor.

Otobüs firmasında çalışan Şahin Dalga, göçmenlere yardım edebilmek için kendi aralarında para toplayarak yiyecek alıp dağıtıyor. Göçmenleri 10 gündür bırakıp gittiklerini dile getiren Dalga, "Adamları nereden getirdiklerini bilmiyoruz, buraya bırakıyorlar. Mağdur oldukları için bizde sağdan soldan para topluyoruz, ekmek, peynir, zeytin alıyor onlara dağıtıyoruz. En az 150 kişi var burada 10 gündür burada mağdurlar" dedi.

"5 bin lira alıp işe yerleştireceklerini söylüyorlar"

Hayırsever Fehmi Yörgüç ise, göçmenlerin 5 bin lira karşılığı Türkiye'ye çalışma vaadiyle getirdiklerini, şahısların İstanbul yerine Diyarbakır'a bırakıldıklarını söyledi. Yörgüç, "Bu göçmenler Afkanistan, Pakistan ve İran'dan geliyor, İstanbul gibi büyük şehirlere çalıştırmaya götürüyorlar. Her gün kaçak yollardan 100-200 kişiyi kandırarak Van üzerinden kaçak izin belgeleriyle Türkiye'ye getiriyorlar. İstanbul diye kandırıp Diyarbakır'a getiriyorlar. Buradan sonra haber bekliyorlar, fabrikalara eleman lazım olunca gelip kaçak çalışan olarak geçici olarak götürüyorlar. Göçmenler Türkiye'ye gelmek için 5 bin lira para veriyorlar kaçak olarak gelince de paraları bitiyor, şuan parasızlar ve gelecek haberi bekliyorlar" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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