Dolandırılan yaşlı kadına kaymakam sahip çıktı - Son Dakika

Dolandırılan yaşlı kadına kaymakam sahip çıktı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde yardım bahanesiyle dolandırılan 90 yaşındaki kadına, kaymakam sahip çıktı.

Çaydibi köyünde yaşayan Dürdane Güneş yanına giden kişiye, paralarının eksik verildiğini, bu nedenle kendisine iade etmesi gerektiğini, parayı tamamlayıp geri getireceğini söyleyen şahısa 1000 lirasını verdi. Şüpheli kişinin bir süre sonra gitmesinin ardından dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Olay üzerine Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Dürdane Güneş ve eşini evinde ziyaret etti. Yaşlı kadının çalınan parasının telafisi olarak devlet tarafından tekrar 1000 liralık yardım yapıldı.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, "Yaklaşık üç gün önce Dürdane teyzemizin evine gelen dolandırıcılar, devletimizce Kovid-19 kapsamında yapılmış olan 1000 TL'lik desteği ellerinden alarak, düzeltip tekrar geri getirileceğini söyleyip kandırmışlar. Biz de teyzemizi ziyaret etmek istedik. Onun müsterih olmasını, bizim onu telafi edeceğimizi dile getirmek için desteklerimizi ifade etmek için gittik. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. İnşallah bu dolandırıcılar yakalanacak. Bu sebeple hiçbir yaşlımızı yalnız bırakmak bize yakışmazdı devlet olarak. Biz de onların bu durum üzerine yanlarına giderek bu olayın telafisi anlamında desteklerimizi ifade ettik" diye konuştu.