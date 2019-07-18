Son Dakika Haberleri: Dolandırıldığını iddia eden yaşlı teyzenin anıt önünde oturma eylemi
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Dolandırıldığını iddia eden yaşlı teyzenin anıt önünde oturma eylemi

2 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kefil olduğu kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden Sultan Şen (70) isimli yaşlı kadın, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtı önünde oturma eylemi yaptı.

Dolandırıldığını iddia eden yaşlı teyzenin anıt önünde oturma eylemi, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kefil olduğu kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden Sultan Şen (70) isimli yaşlı kadın, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtı önünde oturma eylemi yaptı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yıllar önce kefil olduğu kişi tarafından dolandırıldığını ve tüm mal varlığını kaybettiğini söyleyen Sultan Şen (70), Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtı önünde oturma eylemi yaptı. Elinde Türk bayrağı ile anıt önünde oturan Şen, darp edildiğini, başına darbe alan oğlunun epilepsi hastalığına yakalandığını ve kendisinden 2 aydır haber alamadığını söyledi. Yaşadıklarını gözyaşı içinde anlatan Şen, yaşadıklarının araştırılmasını ve bunların sorumlularının adalet önünde hesap vermesini istedi. Şen, şunları söyledi:

"Biz iyi niyete kurban olduk, dolandırıldık. Tapularımız uygunsuz şekilde elimizden alındı. 4 sene evimizde kalan şahıs beni ailemden kopardı. Tekrar bu dava incelensin istiyorum. Benim 3 kaburgamı kırdılar. Rahşan affı nedeniyle davayı kazanmamıza rağmen alacaklarımızı alamadık. Ben sağlığımı, varlığımı istiyorum. Devletime güveniyorum, her şey incelensin."

Şen'in oturma eylemi kısa sürdü. Cumhuriyet Meydanı'na gelen polis ekipleri Şen'in eylem nedenini sordu. Polislere dolandırıldığını yineleyen Şen, polislerin, "Karakola gidelim, şikayetini yinele, gereğini yaparız" demesi üzerine polis otosuna binerek karakolun yolunu tuttu. - ANTALYA
Cumhuriyet Meydanı, Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:42 Kaynak: İHA
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