Dolandırılmak istenen çiftçi karakola gidince gerçeği öğrendi - Son Dakika

Dolandırılmak istenen çiftçi karakola gidince gerçeği öğrendi

06.11.2020 10:22
Dolandırılmak istenen çiftçi karakola gidince gerçeği öğrendi, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftçi, telefonla dolandırılmaya çalışıldığını karakola gidince öğrendi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftçi, telefonla dolandırılmaya çalışıldığını karakola gidince öğrendi.

Hemit Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Uğur'u telefonla arayan bir şahıs, kendisini 'polis' olarak tanıtarak, banka hesaplarının bloke olduğunu belirtti. Şoke olan çiftçi Uğur, apar topar ilçe merkezindeki polis karakoluna gitti. Karakoldan aranmadığı söylenen çiftçi Mehmet Uğur, dolandırılmaya çalışıldığını fark etti. Çiftçi Uğur, vatandaşlara uyarıda bulunarak, telefonla gelen aramalara karşı uyanık olmalarını istedi. - TEKİRDAĞ

Dolandırılmak istenen çiftçi karakola gidince gerçeği öğrendi
Dolandırılmak istenen çiftçi karakola gidince gerçeği öğrendi

Tekirdağ, Malkara, Çiftçi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırılmak istenen çiftçi karakola gidince gerçeği öğrendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Amerikalı İmam Shakir'den dikkat çeken Trump teşekkürü: Bizi sevmediğini açıkça söylüyor, bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu
Dolar haftanın son gününde 8.45'ten işlem görüyor Dolar haftanın son gününde 8.45'ten işlem görüyor         
10:11
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak         
09:27
Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi         
09:16
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı         
08:29
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Avrupa Ligi'nde Cengiz Ünder asist yaparken, Orkun Kökçü CSKA ağlarını havalandırdı Avrupa Ligi'nde Cengiz Ünder asist yaparken, Orkun Kökçü CSKA ağlarını havalandırdı         
02:15
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 10:32:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolandırılmak istenen çiftçi karakola gidince gerçeği öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei