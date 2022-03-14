Dolandırılmaktan bankanın güvenlik görevlisi sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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Dolandırılmaktan bankanın güvenlik görevlisi sayesinde kurtuldu

14.03.2022 14:03
Dolandırılmaktan bankanın güvenlik görevlisi sayesinde kurtuldu

Adıyaman'da bir kişi, bankanın güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Adıyaman'da bir kişi, bankanın güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, A.S'yi telefonla arayarak kendisini emniyet müdür yardımcısı olarak tanıtan kişi, numarasını savcılık kanalıyla aldığını ve banka hesabında para transferi olduğunu söyledi.

Hesaplarını kontrol etmek için bankaya gelen A.S, durumu banka güvenlik görevlisine anlattı.

A.S'nin dolandırılmak üzere olduğunu anlayan güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine iletti.

Telefon dolandırıcısı hakkında şikayette bulunan A.S, güvenlik görevlisine teşekkür etti.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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