Dolandırılmaktan Polis Kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın son anda polis tarafından dolandırılmaktan kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın son anda polis tarafından dolandırılmaktan kurtarıldı.



Orhaniye Mahallesi'nde ikamet eden N.D. (40) isimli kadını telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıtarak, "Banka hesaplarınızı PKK ele geçirmiş" yalanıyla kandırdı. Dolandırıcının söylediklerine inanan kadın, altınlarını alarak evden çıktı. Durumdan haberi olan yakınları kadının telefonun sürekli meşgul olması üzerine emniyet ekiplerinden yardım istedi. Verilen eşkal doğrultusunda polis ekipleri kadını aramaya başladı. Ekipler kuyumcular çarşısında N.D'yi altınları tam bozdurmak üzereyken buldu. Ekipler, altınları bozdurmayı engelleyerek kadının dolandırılmasını engelledi. Polisin dikkati sonucu dolandırılmaktan kurtulan kadın, yakınlarıyla birlikte evinin yolunu tuttu. Polisin ve yakınlarının zamanında olaydan haberdar olmasıyla N.D'nin dolandırıcılara 30 bin TL'de kaptırmasının önüne geçildi. - BURSA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ailesine Özel Çay Yapan Girişimci, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu

1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı

Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın

16 Yaşındaki Kız Çocuğu, Sevgilisiyle Görüşmesine İzin Vermeyen Babasını Sırtından Bıçakladı