Dolandırılmaktan Polis Kurtardı

Nevşehir
'de telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle banka hesabından 30 bin lira çekmeye çalışan 82 yaşındaki kişi, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.
M.G'yi (82) telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısının tespit edildiğini, kurtulması için hesabından 30 bin lira çekip verdiği hesaba yatırmasını istedi.
Bunun üzerine, hesabının olduğu banka şubesine giden ve para çekmek için bekleyen yaşlı adamın telaşlı hali, devriye görevi yapan Nevşehir Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin dikkatini çekti.
Ekipler, M.G. ile görüştüklerinde dolandırılmaya çalışıldığını belirledi.
Dolandırılmaktan son anda kurtulan M.G, emniyet ekiplerine teşekkür etti. Polis
, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.