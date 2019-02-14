Son Dakika Haberleri: Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu

Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu

1 saat önce

Bartın'da telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmekte olan şahsı son anda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

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Bartın'da telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmekte olan şahsı son anda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Bartın'da 40 yaşındaki E.K. isimli şahsa ulaşan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp, E.K.'nın bir soruşturmaya adının karıştığını iddia etti. Kimlik bilgilerinden, kardeşlerine şahsın bütün bilgilerini inandırıcı olması için sıralayan dolandırıcılar, E.K.'nın elinde olan nakit para ve altınları verdikleri banka hesabına yatırmasını istedi. Telefonla konuşurken, çarşıya gelen E.K. paranın yatırılması isteğinden şüphelenerek, o sırada bir dizi faaliyet gerçekleştiren Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekiplerinden yardım istedi. Dolandırılmaktan son anda kurtulan E.K. şüphelilerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:13 Kaynak: İHA

Polis, Bartın, 3. Sayfa
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