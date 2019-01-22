Dolap, Arasına Sıkışan Kedi Kurtarıldı
1 saat önce
Elazığ'da dolap arasından sıkışan kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.
Elazığ'da dolap arasından sıkışan kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.
Olay,merkeze bağlı Ataşehir Mahallesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Rehabilitasyon merkezine giren bir kedinin dolap ile duvar arasına sıkıştığı gören görevliler, kendileri çıkartamayınca Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi. Merkeze giden itfaiye ekipleri, yapılan çalışmanın ardından dolap arasında kalan kediyi kurtardı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:21 Kaynak: İHA
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