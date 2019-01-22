Son Dakika Haberleri: Dolap, Arasına Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Dolap, Arasına Sıkışan Kedi Kurtarıldı

1 saat önce

Elazığ'da dolap arasından sıkışan kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.

Dolap, Arasına Sıkışan Kedi Kurtarıldı, System.String[]
Elazığ'da dolap arasından sıkışan kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.

Olay,merkeze bağlı Ataşehir Mahallesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Rehabilitasyon merkezine giren bir kedinin dolap ile duvar arasına sıkıştığı gören görevliler, kendileri çıkartamayınca Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi. Merkeze giden itfaiye ekipleri, yapılan çalışmanın ardından dolap arasında kalan kediyi kurtardı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Ataşehir, Elazığ, İtfaiye, 3. Sayfa
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