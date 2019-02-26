Dolap Kapaklarında Ele Geçirildi
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde dolap kapakları arasına gizlenmiş 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.
Van
'ın Başkale
ilçesinde dolap kapakları arasına gizlenmiş 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi. Van İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesinden Van il merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli aracı Başkale-Van karayolu üzerinde bulunan Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet kontrol uygulama noktasında durdurdu. Uyuşturucu madde arama köpeği İmla'nın da katılımıyla yapılan aramada, dolap kapakları arasına gizlenmiş vaziyette 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan şahıs gözaltına alındı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:36 Kaynak: İHA
İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi
Son Dakika! CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü
İŞKUR 1 Milyon Gencin İstihdamına Yardımcı Olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Doğum Günü Sürprizi