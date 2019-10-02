Son Dakika Haberleri: Dolap sallanınca deprem sanıp 1'inci kattan atladı
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Dolap sallanınca deprem sanıp 1'inci kattan atladı

55 dakika önce

DOLAP SALLANINCA DEPREM SANIP 1'İNCİ KATTAN ATLADIİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)AVCILAR Belediyesi çalışanlarından Kamuran Kınalı, çalışırken dolap sallanınca deprem olduğunu zannederek, 1'inci kattan atladı.

DOLAP SALLANINCA DEPREM SANIP 1'İNCİ KATTAN ATLADI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

AVCILAR Belediyesi çalışanlarından Kamuran Kınalı, çalışırken dolap sallanınca deprem olduğunu zannederek, 1'inci kattan atladı. Genç kadın herhangi bir yara almadı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Avcılar Belediyesi'nde meydana geldi. Ruhsat Müdürlüğü'nde çalışan Kamuran Kınalı, yaslandığı dolabın sallanmasıyla, deprem olduğunu düşünerek paniğe kapıldı. Kınalı, bir anda pencereyi açarak, 1'inci kattan atladı. Genç kadının deprem korkusu ile belediyenin 1'inci katından atladığı duyulunca, Belediye Başkanı Turan Hançerli ve çok sayıda görevli dışarı çıktı. Kınalı, günlerden bu yana depremi konuştuklarını, bu korkunun bilinçaltına yerleştiğini, bir sarsıntıyı deprem zannederek panik içerisinde atladığını söyledi.

Dolap sallanınca deprem sanıp 1'inci kattan atladı

Avcılar, Kınalı, Deprem, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:57 Kaynak: DHA
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