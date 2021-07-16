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Dolap satıcıları 5 yılda 1 milyar 450 milyon liralık satış yaptı - Son Dakika

Dolap satıcıları 5 yılda 1 milyar 450 milyon liralık satış yaptı

16 Temmuz 2021 Cuma 12:09
Dolap satıcıları 5 yılda 1 milyar 450 milyon liralık satış yaptı, System.String[]

Trendyol çatısı altında faaliyet gösteren ikinci el ürün pazarı platformu Dolap, 5 yılda 1 milyar 450 milyon lira tutarında, 22,4 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi.

Trendyol çatısı altında faaliyet gösteren ikinci el ürün pazarı platformu Dolap, 5 yılda 1 milyar 450 milyon lira tutarında, 22,4 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi.

2016 yılında kurulan ve Trendyol çatısı altında, ikinci el ürün pazarının Türkiye'de lider platformlardan biri haline gelen Dolap, 5'inci yılına ilişkin verilerini açıkladı.

Buna göre, 2016 yılından bu yana satıcılar Dolap üzerinden 1 milyar 450 milyon TL tutarında, 22,4 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi. Her gün yaklaşık 300 bin yeni ürünün eklendiği Dolap, aylık 2 milyon üzerinde ürünün satışına aracılık ediyor, Dolap satıcıları platformdan aylık ortalama 900 TL kazanıyor. Dolap üzerinden dakikada 45 ürün satışı yapılıyor.

Dolap, kullanıcılarının istedikleri giysi ve eşyaları tekrar dolaşıma sokmasına aracılık ederken, kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor. Aynı zamanda Dolap, Türkiye'de paylaşım ekonomisi bilincinin artmasına da katkıda bulunuyor. 24 milyon üyesi, 5 ana kategoride 53 milyon ürün ve 16 milyondan fazla mobil indirme ile Türkiye'de ikinci el ürün pazarına öncülük eden Dolap'ta, bugün yaklaşık 470 bini ev hanımı olmak üzere 1,4 milyon aktif bireysel satıcı bulunuyor.

Bölgesel kalkınmayı da destekleyen Dolap'ta satıcıların yüzde 42'si, alıcıların ise yüzde 48'i üç büyük il dışında bulunuyor. Dolap kullanıcılarının yüzde 44'ü 25-34 yaş aralığında yer alıyor. Kullanıcılarının yüzde 30'unu ev hanımlarının oluşturduğu Dolap'ta, ev hanımlarını yüzde 25 ile özel sektör çalışanları ve öğrenciler izliyor.

Siparişlerin yüzde 50'sinde teklif indirimi kullanılıyor

Dolap'taki ürünler aylık ortalama 85 milyon beğeni, 42 milyon yorum alırken, takip özelliği sayesinde ise 1,3 milyon kişi aylık ortalama 31 milyon ürünü takip ediyor. Türkiye'de ilk olarak teklif seçeneğini başlatan Dolap'ın bu özelliği de aylık ortalama 2,1 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Alıcılar beğendikleri ürün için yüzde 30'a kadar indirim talep ederken, siparişlerin yüzde 50'sinde teklif indirimi uygulanıyor. Aynı zamanda satıcılar da ürününü beğenen alıcılara belirlediği oranda indirim teklif edebiliyor, alıcıların teklifi 24 saat içinde değerlendirmesi gerekiyor.

En çok satılan ürün pantolon

Dolap üzerinden en çok satılan ürünler pantolon, günlük elbise, spor ayakkabı, bluz, gömlek, tişört, sweatshirt olurken, aynı zamanda Dolap lüks markalara daha kolay ve uygun fiyatla ulaşılmasına da aracılık ediyor.

Lüks marka ürünlerin satışları tüm satışlar içinde önemli bir pay alırken, platformda en çok tercih edilen lüks markalara ait ürünler olarak çanta ve cüzdan öne çıkıyor.

Kurulduğu günden bu yana özellikle kadınlara hem sosyal hem de ekonomik fayda sağlayan Dolap'ın kullanıcılarının yüzde 85'i, Dolap ekibinin de yüzde 63'ü kadınlardan oluşuyor.

Dolap, teknoloji ve pazarlama gücüyle başta kadınlar olmak üzere tüm kullanıcılarının satışlarına destek oluyor.

Türk Lirası, Trendyol, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolap satıcıları 5 yılda 1 milyar 450 milyon liralık satış yaptı - Son Dakika Ekonomi


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