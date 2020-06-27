Dolapdere Big Gang ve Linet'ten mülteciler için proje - Son Dakika

Dolapdere Big Gang ve Linet'ten mülteciler için proje

Kendine özgü müzik tarzıyla dünya çapında bir üne sahip olan Dolapdere Big Gang grubu, bu kez çok özel bir kısa film projesiyle hayranlarının karşısına çıkıyor.

The Soul Production yapımcılığında, Gökay Süngü'nün yazıp yönettiği 'Geri Dönüş' adlı kısa film anlamlı mesajıyla herkesi duygulandıracak. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın desteğiyle 6 Temmuz'da çekimlerine başlanacak olan projede, Dolapdere Big Gang üyelerinin yanı sıra sesinin nam-ı çoktan sınırları aşan sanatçı Linet ve ay yıldızlı bayrağımızı yurtdışında gururla dalgalandıran dünya şampiyonu jimnastikçi Havva Şevval Ergel rol alacak.

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ŞAMPİYON SPORCU BU KEZ KAMERA KARŞISINDA!

Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşın mağdurlarına güvenli bir liman olarak, bütün Dünya'ya vicdanı ve fedakârlığı hatırlattığını anlatan 'Geri Dönüş'te mülteci kampından tersine doğru işleyen bir hikayeyle evine dönen bir gencin (Havva Şevval Ergel) hikayesi anlatılıyor. İlk kez bir oyunculuk deneyimi yaşayacak olan Ergel'in kostüm tasarımını ve projenin sanat yönetmenliğini Evrim Kayan yapıyor. Genç sporcu 1 senedir, müziğe uyumlu dans koreografisi üzerinde çalışıyor.

LİNET, SAVAŞ MAĞDURU ANNE ROLÜNDE YER ALACAK!

Kısa filmde, Sia'nın yayınlandığında 2 milyarı aşkın bir izlenme rakamına ulaşan 'Chandelier' isimli eserini Dolapdere Big Gang ile birlikte yeniden icra eden Linet, sesinin yanı sıra oyunculuğuyla da yer alacak. Linet,Havva Şevval Ergel'in annesi rolünde kamera karşısına geçecek. 'Geri Dönüş' ayrıca dünyaca ünlü film ve müzik festivallerine başvurarak, uluslararası arenada da Türkiye'yi temsil edecek.

Linet, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 19:44 Kaynak: Bültenler

Son Dakika Magazin Dolapdere Big Gang ve Linet'ten mülteciler için proje - Son Dakika Magazin
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