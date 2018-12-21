Son Dakika Haberleri: Dolaptaki Malzemelerle Yemek Yapmak | Salçalı Tavuklu Kuru Fasulye ve Sütlü Makarna

Dolaptaki Malzemelerle Yemek Yapmak | Salçalı Tavuklu Kuru Fasulye ve Sütlü Makarna

2 saat önce

Bugün Yemek Okulunda yeni bir format deniyoruz, genellikle herkesin buzdolabında olan malzemelerle yemek yapacağız, bizim ekipten de Burak bizim dolapta olan malzemeleri getirdi bende 15 dakika da yemek yaptım...>Kanalımıza abone olmak için: http://bit.ly/RefikaninYemekOkulu.

Bugün Yemek Okulunda yeni bir format deniyoruz, genellikle herkesin buzdolabında olan malzemelerle yemek yapacağız, bizim ekipten de Burak bizim dolapta olan malzemeleri getirdi bende 15 dakika da yemek yaptım...

>Kanalımıza abone olmak için: http://bit.ly/RefikaninYemekOkulu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:33 Kaynak: Youtube

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