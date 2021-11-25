Dolar 12,01 lira seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 5,7 altında 12,0873'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 12,01 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 13,50'den, sterlin/TL ise 16,07'den satılıyor. Dolar endeksi, dün 96,9 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün hafif gerileyerek 96,7'de dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1220'den alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına göre bankanın varlık alım hızını daha da düşürebileceğini belirterek, bu durumun doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti. Bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu ve döviz kurlarında sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu söyledi.