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Dolar 12,01 lira seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar 12,01 lira seviyelerinden işlem görüyor

25.11.2021 11:45

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 12,01 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 13,50'den, sterlin ise 16,07'den işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 5,7 altında 12,0873'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 12,01 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 13,50'den, sterlin/TL ise 16,07'den satılıyor. Dolar endeksi, dün 96,9 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün hafif gerileyerek 96,7'de dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1220'den alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına göre bankanın varlık alım hızını daha da düşürebileceğini belirterek, bu durumun doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti. Bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu ve döviz kurlarında sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

Dolar 12,01 lira seviyelerinden işlem görüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Dolar 12,01 lira seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika


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