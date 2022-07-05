Dolar, 16,89 TL seviyesinden işlem görüyor! Döviz kurlarında son durum...

Geçtiğimiz gün yükseliş eğiliminde olan dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 16,81'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 16,89'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 17,56'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 20,40'tan alıcı buluyor. Dolar endeksi, yüzde 0,3 artışla 105,2'den işlem görürken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 düşüşle 1,04'ün hemen altında hareket ediyor.

ANALİSTLERİN YORUMU: DALGALI SEYİR SÜREBİLİR

Analistler, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirildiğini ve bunun da risk iştahını baskıladığını belirterek, döviz piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceğini söyledi.

Haftanın ikinci yarısından itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündeminin fiyatlamalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 104,7'nin destek, 105,3'ün ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.