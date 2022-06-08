Dolar 17 Lirayı Aştı, Euro 18.31 TL'ye Çıktı

Dolar ve euronun TL karşısındaki hareketliliği sürüyor. Dolar bugüne 16,86 TL'den başladı ve 17,03 TL'ye çıktı. Euro ise 18 TL'nin de üstüne çıktı ve 18,31 TL'den işlem görüyor.

Türk lirası, yükseliş hareketinin başladığı mayıs ayı başından beri dolar karşısında yüzde 12 değer kaybetti. Kur saat 09.00'da 16,86 TL seviyesinden güne başladı ve işlem saatinin ilk dakikalarında 17.03 TL'ye yükseldi.

Euro da dolar gibi TL karşısındaki yükselişini sürdürüyor. Güne 18,00 TL'de başlayan euro 18,31 TL'yi gördü.

Dolar yatırımcıları ise cuma günü açıklanacak ABD enflasyonu ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek FED toplantısını bekliyor. ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve gerilemesi beklenirken, FED'in önümüzdeki hafta yapılacak toplantısında 50 baz puan faiz artırımına daha gitmesi bekleniyor.