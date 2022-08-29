Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

29.08.2022 09:39
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,1870 liradan, euro ise 18,0450 liradan güne başladı.

Dolar 18,1870 liradan, euro ise 18,0450 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 18,1850 liradan alınan dolar 18,1870 liradan, 18,0430 liradan alınan euro ise 18,0450 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,18 liradan, euro ise 18,24 liradan satılmıştı.

(İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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