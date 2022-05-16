Dolar 20 Aralık'tan Bu Yana En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Son Dakika
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Dolar 20 Aralık'tan Bu Yana En Yüksek Seviyesine Ulaştı

16.05.2022 11:01

Döviz kurlarındaki artış haftanın ilk gününde de devam etti. Geçen hafta 15 lira seviyesini aşan dolar, bugün 15,55'e kadar çıktı. Dolar, böylece 20 Aralık'tan sonra en yüksek seviyesine ulaştı.

Döviz kurlarındaki artış haftanın ilk gününde de devam etti. Geçen hafta 15 lira seviyesini aşan dolar, bugün 15,50'yi aştı.

Dolar üst üste 8 gündür TL karşısında değer kazandı. Böylece dolar, kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık 2021 tarihinden beri ilk kez 15,50'in üzerine çıktı. Piyasaların açılmasıyla birlikte yükseliş hızlanırken dolar 15,55'e kadar çıktı. Euro da 16,27'ye kadar yükseldi.

Dolar 20 Aralık'tan Bu Yana En Yüksek Seviyesine Ulaştı
Dolar 20 Aralık'tan Bu Yana En Yüksek Seviyesine Ulaştı
Dolar 20 Aralık'tan Bu Yana En Yüksek Seviyesine Ulaştı
Dolar 20 Aralık'tan Bu Yana En Yüksek Seviyesine Ulaştı

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Aralık, Döviz, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Dolar 20 Aralık'tan Bu Yana En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar 20 Aralık'tan Bu Yana En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Son Dakika
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