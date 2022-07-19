Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor

19.07.2022 11:46

Küresel resesyon endişeleri varlık fiyatlamalarına etki etmeye devam ederken, bugün dolar/TL'de 2022 yılının en yüksek seviyesine yükseldi. Dolar/TL 17,55'in üzerine çıkarken, Euro/TL'de 18,00 seviyesi görüldü.

Dolar/TL yüksek enflasyon, döviz politikalarına yönelik endişeler ve dışarda doların güçlü seyri ile bugün 17,56'yı gördü. Bu seviye, 2022 yılının zirvesi olarak kayıtlara geçti. Euro/TL'de de bugün 18,00 seviyesi görüldü. Geçen hafta 1'in altını gören Euro/dolar paritesi bugün 1,0240'a kadar yükseldi.

ARTIŞ YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 31,5'E ULAŞTI

Dolar/TL yıl başında 13,35 seviyesindeydi. Kurda yılbaşından bu yana artış yüzde 31,5'e ulaştı. TL, yılbaşından bu yana dünyada gelişen ülke para birimleri arasında dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Küresel piyasalarda güçlü dolar fiyatlamaları kısmen de olsa devam ederken işlemciler yaklaşan merkez bankası toplantılarını ve ABD şirketlerinin bilançolarını yakından izliyor. Dolar, başlıca para birimleri karşısında geçen hafta gördüğü 20 yılın zirvesinin altında işlem görürken, piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikası toplantısında 100 baz puan faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerini azalttılar.

ERDOĞAN'IN BUGÜN YAPACAĞI GÖRÜŞMELERDEN ÇIKACAK SONUÇLAR İZLENECEK

ABD'de enflasyonun geçen hafta 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından Fed'in 100 baz puanlık faiz artışına gitmesi ihtimali güçlenmişti ancak bazı Fed yetkilileri, hâlâ 75 baz puan artışına gidilmesine sıcak baktıklarının sinyalini vermişti. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İran ziyaretinde Putin de dahil yapacağı görüşmelerden çıkabilecek sonuçlar izlenecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI DA İZLENİYOR

Haftanın kalanında Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artışı yapması beklenen toplantısı izleniyor. Japonya faiz kararı da bu hafta izlenecek.

BDDK ETKİSİ GEÇİCİ OLDU

Haziran sonunda 17,54 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, BDDK'nın döviz fazlası olan bazı şirketlere TL kredi sınırlaması sonrası 16,03'e kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı ve yeniden 17,50'ye doğru kademeli yükseldi. Öte yandan, dün açıklanan bütçe verilerine göre Haziran'da kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının Hazine'ye maliyeti 16,1 milyar TL oldu. Böylece Hazineye toplam maliyet 37,2 milyar TL'ye ulaştı. KKM'nin Hazine haricinde TCMB'ye de maliyeti bulunuyor. Piyasalar maliyetten çok KKM hesaplarının döviz talebi oluşturup oluşturmayacağını izliyor.

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Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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