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Dolar 24 TL'ye mi düştü? Google'ın hatası yatırımcılarda kısa süreli panik yarattı - Son Dakika

Dolar 24 TL'ye mi düştü? Google'ın hatası yatırımcılarda kısa süreli panik yarattı

Son Güncelleme: 05.11.2023 21:56

Dolar kuru Google'da teknik bir hata dolayısıyla yeniden 24,14 TL olarak görüntülenmeye başlandı. Google'ın söz konusu hatası geçtiğimiz haftalarda da yaşanmış ve yatırımcılara kısa süreli panik yaratmıştı.

Teknoloji devi Google, arama motorunda TL karşısında 28,38 civarında seyreden dolar kurunu 24,14 olarak gösterdi. Başlangıçta doların 4 TL düştüğü sanılsa da, durum aslında teknik bir hatadan ibaret.

Dolar 24 TL'ye mi düştü? Google'ın hatası yatırımcılar kısa süreli panik yarattı

DAHA ÖNCE BENZER BİR HATA MEYDANA GELMİŞTİ

Benzer bir hata geçtiğimiz 29 Ekim tarihinde de yaşanmış ve Google'de dolar kuru 24,15 olarak gösterilmişti. Daha sonra yaşanan durumun teknik bir hata nedeniyle ortaya çıktığı anlaşılmıştı.

YATIRIMCILAR PANİK YAŞADI

Yaşanan hata nedeniyle yatırımcılar kısa süreli panik yaşarken; "Dolar 24" ve "Google" etiketleri sosyal medya platformu X'te kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Google, Döviz, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Döviz Dolar 24 TL'ye mi düştü? Google'ın hatası yatırımcılarda kısa süreli panik yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar 24 TL'ye mi düştü? Google'ın hatası yatırımcılarda kısa süreli panik yarattı - Son Dakika
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